Udvalg vil ændre regler for søskendefordel i institutioner

Børn & Familieudvalget har besluttet, at kommunen ikke vil tilbyde søskendegaranti i institutionerne, fordi det vil koste kommunen flere millioner. Dog vil de arbejde på en alternativ løsning, hvor reglerne for søskendefordelen ændres.

Esbjerg Kommune: I kommunens institutioner er der søskendefordel, som betyder, at Pladsanvisningen forsøger at imødekomme ønsket om, at søskendebørn skal i samme institution. Det er dog ikke altid, at Pladsanvisningen kan imødekomme forældrenes ønske, og derfor har Børn & Familieudvalget undersøgt, om kommunen kan stille søskendegaranti i institutionerne.

Alternativ løsning

Den alternative løsning går blandt andet ud på, at forældrene skal skrive barnet op mindst et halvt år før. Derudover skal de være fleksible for at tage en ledig plads tre måneder før eller efter barnets behov for pladsen. Det er en langt bedre løsning, end de nuværende regler, ifølge formanden for midtbyens institutioner, Daniel Alon.

- Det er faktisk en løsning, som vi tilbage i januar foreslog udvalget dog med et par tilføjelser fra forvaltningen. Hvis det bliver godkendt, vil det betyde, at der reelt vil være en søskendefordel, og at der vil være markant højere mulighed for at få søskende i samme institution, end der er i dag. Som reglerne er i dag, er der reelt ingen fordel, fordi der er så få frie pladser til søskende i kommunens forskellige institutioner. Men på den her måde vil der være klokkeklare retningslinjer, siger Daniel Alon.

Udvalget vil have den alternative løsning fremstillet, så sagen kan komme i høring hos forældrene.

- Vi vælger denne løsning, fordi den er udgiftsneutral. Der er selvfølgelig fordele og ulemper ved den, og derfor vil vi gerne have en konkret sag, som skal sendes i høring, så vi kan høre, hvad forældrene tænker om det, siger Diana Mose Olsen.