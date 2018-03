Nature Energy Korskro A/S må vente 14 dage med at få svar på, om politikerne vil lade håndværkere overnatte på byggepladsen ved Lunde Hovedvej. Plan & Miljøudvalget har udsat sagen.

Esbjerg: Nature Energy Korskro A/S, bygherre på et af verdens største biogasanlæg tæt ved Korskro, må vente to uger endnu med at få svar på selskabets ansøgning om kommunal tilladelse til at lade håndværkerne overnatte på byggepladsen og dermed sikre pladsen mod tyveri og hærværk.

Plan & Miljøudvalget havde ellers sagen på dagsordenen tirsdag, men den blev udsat. Ét medlem stemte dog for at give blankt afslag på ansøgningen med det samme, nemlig udvalgsmedlem Hans Erik Møller (S).

Hans partifælle, Karen Sandrini, der desuden er formand for Plan & Miljøudvalget, støttede dog ikke Hans Erik Møllers position og ønskede istedet en udsættelse, så den kommunale forvaltning fik tid til at undersøge, hvad der egentlig er praksis for.

- Jeg vil gerne vide mere om den sag, inden vi træffer en beslutning, siger formanden kortfattet.