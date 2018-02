Udvalg skal se på nyt kryds på Koldingvej

Kalvslund: Der er tale om såkaldte trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, når Esbjerg Kommunes teknik & byggeudvalg fredag skal tage stilling til, hvorvidt der kan etableres en venstresvingsbane på Koldingvej ved Villebølvej.

Samtidig skal der ske en ombygning af den eksisterende vejtilslutning af Villebølvej på Koldingvej, og både ved etablering og ombygning skal der laves aftaler med lokale grundejere i forhold til at skabe plads til et nyt kryds.

Til dette formål vil det blive nødvendigt for udvalget at erhverve et areal på 150 kvm syd for Koldingvej, og punktet på fredagens dagsorden tager sit udgangspunkt i, at udvalget den 19. maj 2017 besluttede, at krydset skulle ombygges, da hastighedsmålinger viste, at der bliver kørt alt for stærkt på Koldingvej.