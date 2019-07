Udvalg på studietur til Rotterdam for 92.000 kroner

- Holland er særligt sårbar over for oversvømmelser, og det laveste punkt i Rotterdam er seks-syv meter under havets overflade. De ekstreme mængder regnvand og den stigning i havniveauet, som flere forskere peger på, vi vil opleve i Esbjerg, skal vi kunne håndtere, når den tid kommer, og den slags er de dygtige til i Holland. Men vi er også blevet meget inspirerede af Rotterdam på flere andre områder, og det er en by, vi skal blive ved med at se til, når vi planlægger Esbjerg Kommunes udvikling. Man kan godt sige, at turen til Rotterdam gav os et blik ind i fremtiden, understreger Karen Sandrini.

Plan Tij er etableret i et tidevandsområde, som er blevet givet tilbage til naturen, så tidevandet får lov at bevæge sit frit, fordi husene er bygget som oversvømmelses-sikrede. Man har ganske simpelt fjernet digerne og i stedet bygget husene på pæle og med underetager, der er modstandsdygtige overfor oversvømmelser. Foto: Esbjerg Kommune.

Kunst og grønt

Ifølge udvalgsformanden fik Esbjerg-delegationen blandt andet informationer om et særligt pumpesystem, der i løbet af få sekunder kan fjerne enorme mængder vand, boliger, der er etableret i et tidevandsområde, hvor tidevandet får lov at bevæge sit frit, fordi husene er bygget som oversvømmelses-sikrede, kunst i snart sagt ethvert gadebillede, tillokkende opholdsrum i byen og meget andet.

- Hollænderne er ekstremt dygtige til at håndtere oversvømmelser - vi så blandt andet et parkerings-anlæg under jorden, der er kombineret med en vandtank til klimasikring. Når kloaksystemet er ved at løbe over, åbnes tanken, og 10 millioner kubikmeter vand kan ledes i tanken på bare en halv time, fortæller Sandrini og fortsætter:

- Vi så også, hvordan Rotterdam har kan indrettet deres by med kunst og grønt overalt, og det er noget, vi virkelig vil tage til os. Vi skal også have flere træer i bybilledet og generelt langt mere bevoksning. Og så har Rotterdam virkelig tænkt i meget fine og gennemførte opholdsrum for borgerne. De har kunst med i alt, hvad de laver, og det var meget fascinerende. Hvor vi end vendte os, så var der en wauw-effekt, siger udvalgsformanden.

Rapporten om studieturen kan i øvrigt ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside under udlandsrejser.