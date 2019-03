Kommunens Plan & Miljøudvalg godkendte tirsdag et forslag til, at der kan udstykkes 21 nye byggegrunde tæt på skolen i Grimstrup. Udvalgsformand er glad for beslutningen, som hun mener kan bidrage til at gøre Grimstrup endnu mere attraktiv.

Grimstrup: Det vil næsten uden tvivl medføre tilfredshed i Grimstrup, at Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg tirsdag godkendte forslaget til en ny lokalplan og en kommuneplanændring, så der kan udvikles og udstykkes 21 nye grunde i Grimstrup, omkranset af grønne beplantningsbælter.

Plan & Miljøudvalget vedtog den 6. november 2018 igangsættelse af planlægning for et nyt boligområde i Grimstrup, og planen er en del af den kommunale udstykningsplan. Lokalplanforslaget har været drøftet med lokalrådet, der er positive overfor forslaget, og det var da også en positiv udvalgsformand, der tirsdag formiddag noterede sig, at der stod et enigt udvalg beslutningen om de nye byggegrunde.

- Området skulle være brugt til skolen, men i stedet får man nu 21 grunde, der ligger tæt på skolen, siger Karen Sandrini(S) og forklarer, at der i lokalplanforslaget vil være mulighed for både åben-lav og tæt-lav bebyggelse med byggeri i to etagers højde på i alt 8,5 meter.

Lokalplanforslaget fastlægger en bebyggelsesprocent på 30 for åben-lav og på 35 for tæt-lav, og Karen Sandrini er glad for, at man nu kan sende forslaget videre til Byrådet, hvorefter det efter alt at dømme sendes i offentlig høring i otte uger.

- Jeg synes altid det er dejligt, når der udvikles og udstykkes i kommunens mindre byer, og jeg tror, dette kan bidrage til at gøre Grimstrup endnu mere attraktivt, siger Karen Sandrini.

Boligområdet ligger nord for Grimstrup skole, og lokalplanforslaget medtager digerne nord og syd for boligområdet som afgræsning. Digerne skal bevares, og lokalplanforslaget giver mulighed for at gennemføre to digegennembrud, der sikrer, at det nye boligområde forbindes med skolen og til de andre stisystemer i Grimstrup, ligesom forslaget også sikrer beplantning på digerne.