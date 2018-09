Udvalg godkender cafédrift og koncerter på Remisen

Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg har sagt ja til planerne om en kommuneplanændring for Ribes gamle remise, så de nye ejere fra Ribe Bryghus nu har muligheden for blandt andet cafédrift og koncertarrangementer.

Helt konkret flytter bryghuset ud fra de nuværende lokaler i Skolegade og opfører et nyt mikrobryggeri, der efter alt at dømme med ejernes planer vil blive et tilløbsstykke.

Med kyshånd

Han forklarer, at Ribe Bryghus i de nye lokaler har planer om at servere deres egne øl for stedets gæster, hvilket man ikke har tilladelse til på den nuværende adresse, ligesom man udover cafédriften også gerne vil have muligheden for at kunne afholde musikarrangementer under eksempelvis Tulipanfesten, eller hvis en irsk folkemusiker tilfældigvis skulle droppe forbi.

- Vi er i gang med at finde den rigtige arkitekt og få alle de nødvendige tilladelser, og vi er ude i Remisen og måle op og tegne streger, så der er godt gang i processen, siger Lars Nielsen, mens man hos Esbjerg Kommune også er glade for de planer, Ribe Bryghus lægger for dagen.

- Vi har i udvalget godkendt ændringen enstemmigt. Vi synes, det er en rigtig god måde at bruge remisen på, og vi ser dette projekt som en gave til Ribe, som vi i kommunen tager imod med kyshånd, siger formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini(S).