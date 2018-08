Udvalg ændrer holdning i sag om fladt tag

Der skal bygges huse med rødt tegl og sadeltag på Tønnesens Vej i Ribe, men en husejer har alligevel fået lov til at bygge et fladt tag efter en dispensation fra lokalplanen. Arkivfoto

Ejer af ny grund på Tønnesens Vej på Klostermarken i Ribe får lov til at bygge ejendom med fladt tag selvom lokalplanen siger det modsatte. Nu siger kommunen ja efter i første omgang at have givet afslag.

Ribe: Først gav de ikke lov, men nu har Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg alligevel givet en kommende beboer på Tønnesens Vej i boligområdet Klostermarken i det østlige Ribe lov til at bygge et hus med fladt tag. Sagen var endnu engang på udvalgets dagsorden 7. august efter at ejeren havde fået sit ønske om dispensation afvist på udvalgsmødet 5. juni, og her var det blandt andet et høringssvar fra en beboer på Tønnesens Vej der medførte, at sagen ikke fik medhold. I svaret stod blandt andet, at et fladt tag ikke ville passe ind i området, når alle andre huse skal have sadeltag, hvilket bygherren har været bekendt med inden køb af grunden, ligesom det i lokalplanen også står, at huse i dette område skal udføres som sadeltag og dækkes med rød tegltagsten. Dette blev senere trukket tilbage, og 19. juni besluttede Plan & Miljøudvalget så, at sagen skulle sendes i fornyet høring, og da der ikke kom nogen høringssvar valgte man at godkende byggeriet af det flade tag.

Lokalplanen Projektet krævede en dispensation fra lokalplan nr. 02.15 punkt 8.8, hvor tagene i to område på Tønnesens Vej, B2 og B3, skal udføres som sadeltag og dækkes med rød tegltagsten.



Da Esbjerg Kommune første gang afviste ansøgningen var det ifølge Plan & Miljøudvalgets mødereferat blandt andet med en begrundelse om, at en dispensation ville skabe et mindre homogent område rent arkitektonisk og give et helt andet indtryk af området end hvad der tilstræbes i lokalplanen.

Uforstående - Vi kunne jo se, at der andre steder på Klostermarken er bygget huse med flade tage, og fra kommunens salgsafdeling havde vi på forhånd fået en mundtlig tilkendegivelse på, at det nok godt kunne lade sig gøre at få en dispensation, hvis vi søgte om det, siger Jesper Johansen, der ejer den grund på Klostermarken, der nu kan se frem til et hus med fladt tag. - Vi kendte jo godt lokalplanen, men der er ikke så mange grunde til salg i Ribe, og derfor købte vi en grund her. Jeg mener jo kun det er godt for området med forskelligartede huse, når Klostermarken i forvejen er et så forskelligartet område, som det er. Alle jeg har talt med er ganske uforstående over for, hvorfor man ikke må bygge et hus med et fladt tag, siger Jesper Johansen, der ikke helt forstår, hvorfor Esbjerg Kommune har ønsket en vej kun med røde sadeltage, når der i forvejen er både træhuse, byggerier med flade og høje tage med mere blandt Klostermarkens huse.