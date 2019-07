En lang liste med bemærkninger fra Fødevarestyrelsen har kostet Jensens Bøfhus i Esbjerg centrum en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner.

Esbjerg: I modsætning til Jensens Bøfhus' prisbelønnede og franchisedrevne restaurant i Esbjerg Nord er det ingen hemmelighed, at bøfkæden gerne vil have en anden til at overtage lejemålet af restauranten i Torvegade i det indre Esbjerg. Og glæden ved at servere frokostbøffer i Torvegade er formentlig ikke blevet større, efter at Fødevarestyrelsen forleden kiggede forbi restauranten tæt på Torvet. Efter det knap to timer lange besøg den 15. juli kvitterede styrelsen med en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner for dårlig hygiejne og rengøring. Allerede den 7. juni havde Fødevarestyrelsen givet Jensens Bøfhus i Torvegade en løftet pegefinger på grund af for ringe hygiejne og et defekt metalfilter ved emhætten over bøfstegeren. Dengang havde restauranten meddelt, at der ville blive hanket op på tingene.

Restaurantens ledelse har fejlet, og vi har i vores overordnede ledelse fejlet i at følge op på det. Det er træls og dumt, da vi selvfølgelig ønsker at drive en ordentlig forretning med styr på tingene. Anders Nikolaisen, adm. direktør, Jensens Bøfhus

Små mørke prikker Men den 15. juli konstaterede fødevarestyrelsens tilsynsførende, at "affaldsspand til madaffald er meget snavset og hjul har snavsede belægninger" og "håndtag til fryserum i kælderen har skimmellignende belægninger". Desuden hedder det i kontrolrapporten, at "fire rullevogne til affaldsspande er snavsede og med meget fedtede belægninger. To er placeret i produktionsområde og to i opvaskeafdeling," ligesom "lameller i isterningemaskine har små mørke prikker, der kunne aftørres med serviet". Og i en generel bemærkning indskærpes det overfor Jensens Bøfhus, at "lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand".

Årets bedste Anders Nikolaisen, der er administrerende direktør i Jensen Bøfhus, oplyser til JydskeVeskysten, at han ærgrer sig over sagen fra Esbjerg og meddeler, at man vil lære af fejlene. - Restaurantens ledelse har fejlet, og vi har i vores overordnede ledelse fejlet i at følge op på det. Det er træls og dumt, da vi selvfølgelig ønsker at drive en ordentlig forretning med styr på tingene, oplyser han og fortsætter: - Vi har glade smileyer i alle vores restauranter og et godt samarbejde med fødevareregionerne omkring fødevaresikkerhed. Derfor er det selvfølgelig ærgerligt, når sådan noget sker. Vi tager det til efterretning og lærer af det. Jensens Bøfhus har igennem de seneste år kæmpet med at vende en negativ udvikling, og for nogle år siden solgte man bygningen i Torvegade til den lokale ejendomsmatador Villemoes Holding, hvorefter bøfhuset blev lejer i stedet for ejer. Esbjergs anden Jensens Bøfhus ved Bilka og City Nord har i årevis haft storsmilende smileyer og er i besiddelse af en såkaldt elitesmiley. Tidligere i år blev Jensens Bøfhus i Esbjerg Nord blandt 23 restauranter kåret som årets bedste.