Udstilling på Vadehavscentret: Tre kvinder skildrer Vadehavet i billede og lyd

"Inseparable Together" hedder udstillingen, der 5. oktober sættes op ved Vadehavscentret. Her kan man se sanselige billeder, musik og videoinstallationer om hvad der sker, når mennesket møder naturen.

Vester Vedsted: Vadehavscentret viser fra 5. til 27. oktober en fotoudstilling kaldet "Inseparable Together".

Udstillerne er danser, performer og iscenesætter Nana-Francisca Schottländer, fotograf Alexandra Buhl og komponist Ellen Birgitte Rasmussen.

Der er tale om en sanselig rejse ud der, hvor himmel og hav mødes. Projektet Inseparable Together udspringer af ønsket om at undersøge, hvorvidt det er muligt at skabe kunst i et jævnbyrdigt møde mellem menneske og natur. Gennem fire årstider, på fire forskellige steder i den danske Vadehavsregion - Rømø, Højer, Fanø og Mandø. De tre udstillere har skabt materiale i form af video, lyd og musik med vadehavs-naturen som en aktivt medskabende fjerde partner.