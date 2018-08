Udsolgt: Voldsom efterspørgsel på Energy-sæsonkort

- Alle fra de tidligere sæsoner fik mulighed for at købe, og det var der mange, der ville, fortæller Esbjerg Energy direktør Peder Krogsgaard og beretter om en stigning i salget af sæsonkort i forhold til sidste sæson.

520 sæsonkort til esbjergensiske ishockeyfans er langet over disken på blot et par dage.

Esbjerg: Vigtigheden af at erhverve sig et sæsonkort til Esbjerg Energys kampe i den kommende sæson kan der næppe være tvivl om hos de esbjergensiske ishockeyfans. Esbjerg Energy melder også om alt udsolgt i denne omgang.

- Jeg ved ikke endnu, om der bliver udsolgt. Forhåbentligt får vi stor tilgang af sponsorer, men der kommer til at være billetter til hjemmekampene.

Om der på et senere tidspunkt kommer flere til salg, afhænger af, hvor stor en andel af sponsorerne, der aftager de dertil reserverede sæsonkort, så hvor tæt på de 1.200, der er den forventede kapacitet for hallen i den kommende sæson, Energy kommer, vides ikke endnu.

Efterspørgslen har endda været så stor, at Esbjerg Energy i onsdags satte yderligere 50 sæsonkort til salg. De fik hurtigt ben at gå på, så der atter meldes udsolgt.

Dørsalg

Er sæsonkortet ikke sikret, er der dog stadig mulighed for at komme ind og se ishockey i den kommende sæson. De billetter, der kommer til salg, sælges ved hallen 30 minutter før kampstart. Der vil ligeledes være et udebaneafsnit med en kapacitet på 75.

- Folk skal hjælpe os igennem og have forståelse for, at det bliver noget lidt andet, appellerer Peder Krogsgaard.

- Der vil være run på nogle af kampene, mens der vil være andre, hvor der ikke er så mange, siger Energy-direktøren med henvisning til arvefjendeopgørene mod Herning og SønderjyskE.

Udebanetilskuerne får samtidig deres egen indgang til hallen fra curlinghallen, mens der til kampene også vil være fantelt, der hvor cricketklubben har kastegrav.