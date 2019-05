Din Forsyning indleder den 13. maj en større renovering af kloakken under Storegade. Det betyder, at kun en vejbane vil være passabel mellem Holger Drachmanns Allé og Frederiksberg Allé frem til den 31. december.

Storegade bliver i hele perioden mulig at passere for både biler, cyklister og gående, men altså begrænset til en enkelt vognbane.

- Vi vil arbejde i én vejbane ad gangen, så det i hele perioden bliver muligt at passere i bil. Men vi kan ikke undgå, at der vil blive kø, da vi skal arbejde på en stærkt trafikeret strækning, hvor mange mennesker dagligt passerer, fx til og fra arbejde, fortæller projektleder i Din Forsyning Rune Fredsgaard Nielsen i en pressemeddelelse.

Esbjerg: Trafikanter og beboere, der benytter Storegade, må fra 13. maj og resten af året belave sig på kødannelse i morgen- og eftermiddagstimerne, når Din Forsyning går i gang med at renovere kloakken på strækningen mellem Holger Drachmanns Allé og Frederiksberg Allé. Forsyningsselskabet opfordrer til, at man finder en alternativ rute mens arbejdet står på, eller kører hjemmefra i god tid.

Hovedfærdselsåre

Baggrunden for gravearbejdet er, at kloakken trænger til at blive udskiftet.

- Når vi alligevel skal i gang, deler vi samtidig kloakken i to, så spildevand og regnvand får hvert sit rør. Det gør kloakken bedre rustet til en fremtid med mere nedbør. Nogle af gevinsterne er langt færre oversvømmelser med spildevand i kældre, og mindre spildevand i hav, sø og å, fortæller Rune Fredsgaard Nielsen.

Hos Din Forsyning er man meget bevidste om, at det er en af Esbjergs mest trafikkerede hovedfærdselsårer, man nu graver op.

- Vi er selvfølgelig enormt bevidste om, at vi skal arbejde på en strækning, der bliver brugt af mange mennesker hver eneste dag. Og vi gør alt, hvad vi kan, for at genere så lidt som muligt, siger Rune Fredsgaard Nielsen.