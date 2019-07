Udsatte børn får penge til oplevelser

Pengene er øremærket oplevelser, og Kirsten Stage forventer, at der vil blive brugt et beløb til efteråret, mens resten af pengene sikkert får ben at gå på i foråret 2020.

- Jeg blev meget overrasket, for jeg havde sådan set slået muligheden ud af hovedet, men det er så skønt, og pengene falder på et tørt sted, siger Kirsten Stage.

Men for et par dage siden blev hun kontaktet af Karsten Lindgaard Jensen fra EDC Poul Erich Bech i Esbjerg, og han kunne overbringe hende den gode nyhed, at der var 20.000 kroner fra Poul Erik Bech Fonden på vej til Mødrehjælpens Lokalafdeling i Esbjerg.

Esbjerg: Formand for Mødrehjælpens Lokalforening i Esbjerg, Kirsten Stage, havde næsten glemt, at hun i begyndelsen af året sendte en ansøgning til Poul Erik Bech Fonden, hvor hun søgte penge til oplevelser for udsatte børn og deres familier. Hun havde ikke hørt noget i lang tid, og det tolkede hun sådan, at hun nok kunne kaste en hvid pind efter den mulige donation.

Sommerture

- Vi har tradition for at lave en sommertur, og den har vi lige været på for 14 dage siden, hvor vi lejede to store busser og kørte til Odense Zoo. Vi var 95 personer afsted, så man kan jo nok regne ud, at det koster noget, når vi betaler både bus, entre og mad på turen. Vi er temmelig afhængige af donationer som denne for at kunne hjælpe så mange familier som muligt siger Kirsten Stage.

Mødrehjælpen sender igen en flok børn og deres familier på tur den 10. august, hvor turen går til Enghave Dyrepark i nærheden af Brørup, hvor det bliver andre børn end, de der var med på turen til Odense Zoo, der kommer med.

- Der er stadig rigtig mange, der har brug for en hjælpende hånd i tilværelsen. Vi dækker hele Esbjerg Kommune, og da der ikke er en afdeling i Varde, prøver vi også at hjælpe lidt på de kanter. Mange af ramt af kontanthjælpsloftet, nogle kan have svært ved at betale de høje huslejer, der efterhånden er på lejligheder, og der kan være masser af årsager til, at man er kommet i økonomiske klemme, siger Kirsten Stage.