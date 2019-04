Udsat område får millioner til nyt kunstprojekt

Et nyt partnerskab mellem Esbjerg Kommune og Statens Kunstfond gør Stengårdsvej og Esbjerg Ø til genstand for nye kunst- og kulturprojekter. Det er Statens Kunstfond, der giver betaler gildet og giver 3,6 millioner kroner til projektet. Pengene skal bruges på at skabe kunst sammen med beboerne.

Esbjerg: Gennem tiden er det blevet diskuteret vidt og bredt, hvordan man kan få bugt med problemerne i landets udsatte boligområder. I efteråret blev regeringens omstridte ghettopakke vedtaget - en plan, der blandt andet indebærer, at beboersammensætningen i de udsatte kvarterer skal ændres. Nu vil Esbjerg Kommune og Statens Kunstfond også hjælpe til med at forbedre tilværelsen for borgerne i et af kommunens udsatte boligområder. Det skal ske gennem et kunst- og kulturprojekt for 3,6 millioner kroner, som kommer fra Statens Kunstfond.

"6705 + Statens Kunstfond" hedder projektet, der skal engagere borgerne på Stengårdvej i kunst- og kulturprojekter, hvor de i samspil med kunstnere indenfor blandt andet billedkunst, litteratur, musik og arkitektur skal være med til at udvikle kunstoplevelser til gavn for området. I en pressemeddelelse skriver Esbjerg Kommune og Statens Kunstfond, at formålet med projektet er at give borgerne i Esbjerg Ø flere kunstoplevelser.

- 'Projektet "6705 + Statens Kunstfond' sker i tæt samspil med beboere, naboer og lokale aktører, og intentionen er at give borgerne i Esbjerg Ø berigende kunstoplevelser, der sætter tydelige spor og giver energi til en langsigtet byudvikling, står der i pressemeddelelsen.

Formanden for Statens Kunstfond, Michael Bojesen, fortæller at projektet til 3,6 millioner kroner er en naturlig del af fondens overordnende opgave om at gøre kunst tilgængeligt for alle borgere, uanset hvor de bor.

- Med denne satsning vil vi skabe opmærksomhed om lokale kvaliteter og ressourcer og tilføre nye æstetiske dimensioner til området omkring Stengårdsvej. Ambitionerne er høje, og succesen afhænger af alle parter. Det er afgørende, at beboere og lokale aktører synes, det er sjovt og meningsfuldt at være med, og det er lige så vigtigt, at de medvirkende kunstnere og kulturinstitutioner lytter og lader sig udfordre, siger Michael Bojesen i pressemeddelelsen.