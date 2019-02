Lørdag eftermiddag stod folk i lange køer for at komme ind og købe inventar, møbler og køkkengrej i det tidligere legeland Eat & Play i Sædding. Søndag formiddag var det til at komme til - og der var stadig masser af ting, som ikke var solgt.

ESBJERG: Margit Vad fra Bryndum var både lørdag eftermiddag og søndag formiddag til udsalg i det tidligere legeland Eat & Play i Sædding, hvor alt inventar, møbler og køkkengrej var sat til salg.

Lørdag eftermiddag var hun der sammen med sin søn, og det blev en noget klaustrofobisk oplevelse.

- Vi stod som sild i en tønde, og det var ikke til at komme til. Min søn skulle købe et egetræsbord med plader, og det lykkedes da for ham. Det er et massivt egetræsbord, og det fik han til en fornuftig pris. Derudover fik han et salt og peber-sæt, fortæller Margit Vad.

Søndag formiddag tog hun så igen hen for at lure på, om der var noget hun kunne købe til en fornuftig pris.

- Jeg kigger på køkkengrej, skåle og fade. Jeg mangler egentlig ikke noget, men det kan da være jeg falder over et eller andet jeg kan bruge, lyder det fra Margit Vad.

Maria Louise Espensen fra Esbjerg var også at finde i det lukkede legeland søndag formiddag.

- Jeg kom for at se, om de havde noget legetøj til børnene. Men det var der ikke noget af. Så har jeg købt fire Carlsberg ølglas til manden. De koster fem kroner stykket, så det kan jeg lige overkomme, konstaterer hun.