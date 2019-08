Esbjerg: Semco Maritime scorede tidligere i år en væsentlig ordre i forbindelse med opførelsen af USA's største havvindmøllepark. Ordren var ikke alene den esbjergensiske ingeniør- og offshorekoncerns hidtil største vindordre i USA - den rummede samtidig et potentielt indtog på det spirende amerikanske marked med åbning af et kontor.

Men nu er den 800 MW store havvindmøllepark, Wineyard Winds, ud for Massachussets kastet ud i uvished, efter at det føderale indenrigsministerium i sidste uge besluttede, at der skal foretages en udvidet miljøundersøgelse.

Det har fået ejerne Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og Avangrid til at udskyde projektet. Den nye tidsplan er ikke oplyst.

Meldingen fra Vineyard Wind kommer, efter at Trump-administrationen, ved indenrigsminister David Bernhardt, i sidste uge besluttede, at der skulle foretages endnu en miljøundersøgelse.

- Vi er meget stolte over holdet bag Vineyard Winds bedrifter hidtil, og vi er skuffet over ikke at kunne levere projektet inden for den tidsramme, vi havde forventet, oplyser Vineyard Winds administrerende direktør Lars Thaaning Pedersen i en meddelelse.

- Vi var mindre end fire måneder fra at lancere en ny industri i USA, så vi takker de mere end 50 selskaber, der allerede er tildelt en kontrakt, eller som aktuelt byder på kontrakter; de finansielle institutioner, der er engageret i at skaffe de mere end to milliarder dollar i kapital og de førsteklasses kontrahører, der er gået sammen med os i at planlægge den første amerikanske havmøllepark i stor skala, hedder det videre.