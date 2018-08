Udredning af vikingesygdom forkortes fra 10 dage til 10 minutter

Græsk læge i Esbjerg er sammen med to kolleger førende i af undersøge mistanke om, at patienter lider af den særlige skandinaviske vikingesygdom. Sygdommen rammer ældre, skrøbelige patienter, som med ny betode kan undgå skadelig overbehandling.

Traditionelt stilles diagnosen ved biopsi fra et blodkar i tindingen, og det tager omkring ti dage til resultatet er klar. Ved brug af ultralydsskanning kan diagnosen stilles i løbet af ti minutter, der undersøges flere kar, og patienten undgår en operation.

Esbjerg: En speciel sygdom, der ramme ældre, kan hurtigt findes og behandles på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Den hurtige diagnose giver flere fordele - først og fremmet undgår man at overbehandle patienter med binyrebarkhormon.

Vikingesygdom giver betændelse i blodårer med risiko for blodprop.Sygdommen kan medføre blindhed på et øje fra dag til dag, hvis et lille blodkar til øjet tilstoppes af betændelse. Sygdommen kan ramme mange blodkar, men ved den traditionelle metode kan man kun undersøge én enkelt blodåre. Med ultralyd kan speciallægerne på Sydvestjysk Sygehus stille diagnosen mere præcist ved at undersøge flere blodårer. Og resultatet er klar på ti minutter. Dobbeltsyn, sorte pletter på synet og smerter i tyggemusklerne er alvorlige forvarsler om vikingesygdom Patienterne er typisk 55-60 år og derover. Ved typiske symptomer som hævede og knudrede tindinge-blodårer kan diagnosen let stilles. Sygdommen behandles med høje doser binyrebarkhormon. Der findes biologisk medicin, men en behandling koster 100.000 kroner om året.

- Det er et stort problem, hvis vi ikke opdager sygdommen i tide, siger Stavros Chrysidis.

- En forsinket eller forkert diagnose kan have alvorlige konsekvenser for patienterne, fortæller Stavros Chrysidis fra Reumatologisk Afsnit på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Han samarbejder med verdens førende eksperter på området

Overlæge Stavros Chrysidis og hans to kolleger på Sydvestjysk Sygehus har som de første og eneste i Danmark startet en såkaldt Fast-Track klinik, hvor patienter med mistanke om vikingesygdom kan ses fra dag til dag.

- Selv om behandlingen med binyrebarkhormon er effektiv, har langvarig behandling med høj dosis kraftige bivirkninger for mange patienter. Vi bruger også ultralyd til opfølgning på sygdommen og i behandlingen. Vi kan behandle mere præcis og minimere risiko for overbehandling, som er et at de store problemer ved sygdommen, siger Stavros Chrysidis.

Traditionelt er man nødt til at behandle patienterne, inden man har svar på biopsien, af frygt for at ubehandlede patienter kan blive blinde. Behandlingen består af store doser af binyrebarkhormon. Hormonet prednisolon kan effektivt dæmpe inflammationen, patienternes symptomer forsvinder og risiko for blodpropper elimineres næsten

Symptomerne

Risikoen for fejlbehandling med binyrebarkhormon var stor, da man behandlede på symptomer som hovedpine, synsforstyrrelser og ømhed i hovedbunden, som også kan skyldes andre sygdomme. Faren for at patienten blev blind ved ubehandlet vikingesygdom vejede tungere end bivirkningerne ved en nyttesløs behandling.

- Studier viser, at op til 40 procent af patienter med en negativ biopsi alligevel får diagnosen vikingesygdom, og dette udgør en stor udfordring og giver risiko for overbehandling af patienter.

- Det er en stor fordel, at det kan gå så hurtigt. Fra en læge henviser patienten til os, går der højst to dage, og svaret er klar ti minutter efter skanningen. Diagnosen er mere præcis, fordi vi kan undersøge flere blodkar, forklarer Stavros Chrysidis.

Rent samfundsøkonomisk er det en fordel, at den nye undersøgelse ikke kræver kirurg til at udtage blodåren, og der skal ikke bruges en patolog til at undersøge åren.

Reumatologisk Afsnit har tre speciallæger, der udfører de specielle ultralydsskanninger, der kun udføres rutinemæssigt i Esbjerg. Sygehusene i Silkeborg og Glostrup arbejder sammen med Esbjerg-sygehuset i et studie som led i en ph.d., som Stavros Chrysidis arbejder på. De første resultater fra studiet er allerede præsenteret på internationale lægekongresser, og den første artikel om studiet og resultaterne forventes at blive publiceret i et internationalt tidsskrift ved udgangen af 2018.