Udligning: Det betyder forhandlingssammenbrud for Esbjerg og Fanø

Forhandlingerne om en kommunal udligningsreform er brudt sammen og ender med småjusteringer. Det betyder et plus på 30 mio. kr. til Esbjerg og et minus på godt to mio. kr. til Fanø, siger Venstres chefforhandler.

Da den reform om den fremtidige, økonomiske fordeling mellem landets kommuner ikke bliver til noget i denne valgperiode, ender udligningen i stedet med mindre justeringer, og det betyder for Esbjerg Kommunes vedkommende et plus på godt 30 mio. kr. til Esbjerg fra 1. januar 2019 - faldende til godt 25,2 millioner kroner fra 1. januar 2022 - og et minus til Fanø på godt 2,3 mio. kr. - faldende til et minus på omkring 2,2 mio. kr. fra 1. januar 2022.

- Ja. Jeg ved godt, at 2,2 millioner kroner ikke lyder som mange penge, men det ved jeg, at det er i Fanøs budget, og det er selvfølgelig rigtig skidt for øen. Men set fra et overordnet perspektiv, så er det bedre, at vi ingen aftale fik fremfor, at vi indgik en, der i dén grad ville tilgodese hovedstadskommuner på bekostning af provinskommunerne - det er kort sagt bedre, at vi retter fejlagtige udbetalinger, end at vi foretager os noget, der trækker Danmark endnu mere skævt, siger Carl Holst.

Og det giver altså et plus til Esbjerg Kommune og et minus til Fanø?

Skuffet og lettet

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er både skuffet og lidt lettet - skuffet først og fremmest:

- Jeg havde håbet, at man havde taget fat om nældens rod og lavet en reform, men når man ikke kan det, så er jeg da tilfreds med, at man i det mindste retter en fejl, selv om man ikke har forholdt sig til beskæftigelsesreformens konsekvenser, og den var jo egentlig anledningen til, at man skulle se på det her. Beskæftigelsesreformen flyttede jo penge fra provinsen ind i hovedstaden, og derfor aftalte man en udligningsjustering. Så finder man fejl i opgørelsen af udlændinge, og så snakker man i tre måneder uden at blive enige om noget som helst - ud over altså lige at korrigere i forhold til udlændinge-opgørelsen, konstaterer Frost og fortsætter:

- I provinskommunerne vil vi gerne vil have ens rammevilkår og et enstrenget udligningssystem, men det har man fra Folketingets side heller ikke været klar til at tage fat på. Det her har været et meget uskønt forløb, men på den korte bane er jeg da tilfreds med, at vi i Esbjerg Kommune ikke taber penge, men får en lille gevinst. Den falder på et tørt sted i de kommende budgetforhandlinger, siger borgmesteren.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn (Alternativet).