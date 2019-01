Udlejer afliver rygter: Intet dramatisk i lukning af Restaurant Kolvig

Ribe: Det er kommet som en chok for beboere i Ribe og for den sags skyld store dele af Esbjerg Kommune, at Restaurant Kolvig på deres hjemmeside pludselig meddelte tirsdag den 8. januar, at restauranten er ophørt pr. dags dato.

For intet tyder på, at en af Ribes bedste og mest anerkendte restauranter, der blandt andet har været optaget i den anerkendte spiseguide White Guide og var kendt for sine Vadehavstapas, skulle lukke så pludseligt.

Mangeårig leder af VisitRibe og nu turistchef i Esbjerg Kommune, Jane Madvig Søndergaard, kalder det et tab for Ribe, at Restaurant Kolvig nu er lukket, fordi stedet blandt andet var god til at formidle og gøre brug af lokale råvarer fra blandt andet Vadehavsområdet. Også hos Ribe Byferie Resort, der hidtil har solgt såkaldt kulinariske ophold med mad fra Kolvigs, kalder man lukningen et tab for byen, og direktør Heidi Maimburg håber, at nogen tager over og driver stedet videre i samme ånd.

På Ribe Kunstmuseum begræder direktør Dagmark Warming, at Bo Ross Mogensen ikke længere driver restaurant i byen.

- Jeg har benyttet mig af Bo og Restaurant Kolvig i mange år, og han har altid været der for mig. Blandt andet med at lave mad, når vi har haft besøg af dronningen og de mange andre selskaber, vi har haft hernede, siger Dagmar Warming.