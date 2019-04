Esbjerg: Politiet måtte natten til lørdag rykke ud til havneområdet i Esbjerg. En vagt havde klokken 00.24 set en mand kravle over et hegn ved en godsfærge, der skulle sejle mod England. Da Politiet dukkede op, fandt de tre udlændinge på 22, 23 og 24 år, der havde forsøgt at snige sig med på skibet ved at gemme sig på kajen, oplyser Bjørn Poulsen, der er vagtchef ved Syd og Sønderjyllands Politi.