Udlænding udnytter berusede mennesker: Taxasvindler på rov i Esbjerg

Efterfølgende er et stort beløb blevet hævet på anmelderens konto, og det er derfor han har henvendt sig til Syd- og Sønderjyllands Politi.

Klokken 03.32 satte en beruset 32-årig mand fra Esbjerg sig ind i det, han troede var en taxa. Da han var blevet kørt til sin hjemadresse og skulle til at betale opdagede han, at chaufføren, en ikke nærmere specificeret udenlandsk mand, scannede hans kreditkort på en lille maskine.

Esbjerg: Natten mellem torsdag og fredag var der en svindler på spil i Skolegade i Esbjerg. For mens efterdønningerne af Grøn Koncert gjorde festgaden usikker, så en udenlandsk mand sit snit til at narre de fulde mennesker, som bare gerne ville hjem i seng efter en lang og varm dag.

Ikke den eneste

Senere på natten, klokken 04.42 var en 27-årig mand udsat for samme svindelnummer. Han steg ind i pirattaxaen og blev ligeledes kørt hjem. Da han skal betale scanner den udenlandske mand igen kreditkortet på sin lille maskine. Den unge mand udleverer endda sin pinkode til chaufføren.

Manden fatter dog heldigvis mistanke og spærrer sit kort og kontakter politiet, inden chaufføren når at hæve penge.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser vidner i Skolegade, der har set en sort stationcar i løbet af natten. Man opfordrer desuden til, at folk holder sig til at køre med officielle taxachauffører, samt at man passer på, hvem man udleverer sine bankoplysninger til.