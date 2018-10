Udenbys ejendomsinvestorer jagter større afkast i Esbjerg

Lave afkast af ejendomsinvesteringer i landets allerstørste byer har fået flere investorer til at kigge mod Esbjerg, siger erhvervsmægler.

Denne sommer gennemførte også en fond bestående af Esbjerg Storcenter-ejer, Thylander Gruppen, og pensionsselskaberne PFA og Industriens Pension, køb af to store udlejningsejendomme til en samlet pris på omkring 75 millioner kroner.

Han har selv tidligere i år for selskabet Frederiksborg Ejendomsinvest solgt en stor beboelsesejendom med 50 lejligheder på hjørnet af Fynsgade og Teglværksgade - bygningen, der tidligere husede "Arbejdsformidlingen" til Ejendomsselskabet Fynsgade, Esbjerg P/S, til en gruppe investorer fra Vejle.

- Esbjerg er blevet en populær by at investere i. Det ser vi også med nogle af de seneste køb af boligudlejningsejendomme i byen. Og det er i stigende grad udenbys folk, der kigger på byen, fordi de kan få et højere afkast her end i byer som Aarhus og København, siger René Madsen.

Esbjerg: Facebook kommer og IKEA kommer. Esbjergs ambition om at blive Danmarks tredje vækstcenter har god vind i sejlene, og også ejendomsinvestorerne har tilsyneladende fået energimetropolen i kikkerten.

Sælger for Muffbyg

Ifølge René Madsen kan en af de næste store ejendomshandler i Esbjerg meget vel blive en markant boligudlejningsejendom med erhvervslejemål i stueetagen, som Muffbyg A/S ved Jakob Bech Muff er i færd med opføre på hjørnet af Kongensgade og Østergade tæt ved Broen Shopping. Det er også Muffbyg, der ejer grunden, hvor hjørneejendommen opføres, men selskabet har bedt Nybolig Erhverv Esbjerg om at udbyde ejendommen som et projektsalg til den nette sum af 63 millioner kroner.

Allerede nu er der ifølge René Madsen stor interesse for projektsagen, hvor de 28 lejligheder er på størrelser fra 50-76 kvadratmeter, og som sagen er fremstillet vil ejendommen fuldt udlejet give et årligt afkast 4,6 procent. Det er ifølge René Madsen et betydeligt højere afkast end investorerne i de fleste tilfælde kan få i landets øvrige store byer.

Erhvervsmægleren afviser også, at det esbjergensiske marked skulle være tæt på mætningspunktet med mange nye boligbyggerier i støbeskeen.

- Min vurdering er, at ejendommen kan blive solgt inden for ikke alt for lang tid, siger René Madsen.