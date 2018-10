Uden regulering bliver der sort af skarv ved diget

Ejer af konsortiet Ribe Vesterå, Gert Mikkelsen, mener, at der bliver sort af skarv på vestsiden af Kammerslusen ved Ribe Å, hvis ikke han igen får lov til at regulere skarven i området. Naturstyrelsen fastholder, at det er forbudt, og at Gert Mikkelsen i efteråret 2017 regulerede uden at have fået tilladelsen.

Ribe: Ejer af Konsertiet Ribe Vesterå, Gert Mikkelsen, kan ikke forstå, at han ikke kan få lov til at regulere skarven ved Ribe Å vest for Kammerslusen for blandt andet at beskytte snæblen, som han har gjort det i efterhånden mange år.

- Naturstyrelsen har dispenseret siden 2004, og der bliver sort af skarv på vestsiden af diget, hvis der ikke reguleres. Skarven er godt klar over, at den kan flyve ud på den anden side af diget, og det er for mig helt ude i hampen, hvis jeg ikke kan fortsætte, siger Gert Mikkelsen, der indrømmer, at han i efteråret 2017 regulerede i området uden at have fået tilladelsen til det. Dette er man også klar over hos Naturstyrelsen, men Gert Mikkelsen forklarer, at fordi han i så mange år havde fået lov til at skyde skarven, så lagde han ikke mærke til den eksakte ordlyd i den tilbagemelding, han fik fra Naturstyrelsen.

- Dette drejer sig jo ikke om at udrydde skarven. Jeg holder dem væk ved at sætte fugleskræmsler op, og dem, der vænner sig til det, dem skyder jeg, siger Gert Mikkelsen og forklarer, hvordan han på sin forrige tilladelse skød 153 skarver, og at en del af fiskelivet kan forsvinde, hvis han mister retten til regulering.