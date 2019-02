Uddannelserne i Esbjerg inviterer indenfor

I stedet for at holde Åbent Hus fem forskellige dage, har de videregående uddannelsesinstitutioner i Esbjerg valgt at åbne dørene samme dag.

Esbjerg: Lørdag den 23. februar kan interesserede komme helt tæt på de videregående uddannelser i Esbjerg. Fem institutioner og cirka 60 studier inviterer indenfor til årets Åbent Hus-arrangement i Studiebyen Esbjerg.

Det foregår på samme tid - fra klokken 10.00 til 14.00 - på samtlige videregående uddannelsesinstitutioner i Esbjerg.

Med 60 studier, seks videregående uddannelsesinstitutioner og cirka 6.000 studerende, er uddannelsesmiljøet i byen nærværende. Som landets femte største by, kan Esbjerg tilbyde de studerende noget helt særligt. Her er alle fordelene ved at bo i en stor by, men man er stadig tæt venner, undervisere, skole, byens mange tilbud og naturen.

Netop nærheden til studiekammerater, undervisere og byens faciliteter, er noget Sociologi- og kulturanalysestuderende Josephine Malling sætter pris på ved Esbjerg.

- I Esbjerg er man tæt på det, der betyder noget. Vi bor i en lejlighed omkring to kilometer fra universitet, men har alligevel kort afstand til byen, skoven og vandet, siger Josephine, som også er positivt overrasket over den tætte kontakt til sine undervisere.

De forskellige uddannelsesinstitutioner i byen forstår godt, at det kan være svært at vælge uddannelse. Derfor bruger de mange ressourcer på at informere kommende studerende så godt som muligt, så de kan træffe det rigtige valg. På den store fælles åbent hus-dag vil der blandt andet være mulighed for at få en rundvisning på institutionerne, og se nærmere på faciliteterne de enkelte steder.