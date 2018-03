Uddannelser skal trække idrætstalenter til Esbjerg

Et nyt samarbejde mellem Erhvervsakademi SydVest og Esbjergs eliteidrætsklubber skal gøre det mere attraktivt for idrætstalenter at søge til Esbjerg og kombinere karrieren med et studie.

Esbjerg: Der er i forvejen specielle eliteidrætsklasser i folkeskolen, og der er Team Danmark-linjer på gymnasierne. Nu får Esbjerg også et formaliseret samarbejde, der skal gøre det mere attraktivt for eliteidrætsudøvere at tage en uddannelse.

Det er Erhvervsakademi SydVest (EASV), der går sammen med EfB, Esbjerg Energy, Team Esbjerg og Ribe-Esbjerg HH om Idræts- og Uddannelsesmetropol Esbjerg med Esbjerg Kommune som aktiv medspiller.

- Det her har måske været "the missing link" i helheden, når vi snakker uddannelse og topidræt. Der har været meget fokus på talenter i folkeskole og gymnasier, men her får vi et formaliseret samarbejde med fokus på at tilbyde topidrætsfolk en videregående uddannelse, der tidsmæssigt i mange tilfælde passer med længden den kontrakt, som idrætsudøveren har med sin klub her i området, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Han understreger, at det først og fremmest er et projekt mellem klubberne og erhvervsakademiet, men at han fra kommunens side bakker fuldt op om det.