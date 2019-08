Udbud faldt til jorden: Pludselig står historisk højskole uden købere

Esbjerg: Det kommunale udbud af de gamle højskolebygninger med tilhørende matrikel og forplads på hjørnet af Stormgade og Spangsbjerg Kirkevej er faldet til jorden med et brag.

Området, der tidligere husede Danmarks ældste arbejderhøjskole, og hvorfra den nuværende lejer af den tidligere arbejderhøjskole, Palle Storinggaard, driver hotel- og konferencecenter under navnet ECH Park, bliver således ikke solgt i denne omgang. Dermed ryger foreløbig også de kommunale drømme om en ny bolig- og hotelbebyggelse.

- Situationen er den, at vi havde fået ét tilbud ind, da budfristen udløb, og da vi havde gennemgået det, måtte vi konstatere, at det ikke imødekom de konditioner, vi havde stillet op. Det efterlader os i en situation, hvor vi ikke får solgt de gamle højskolearealer i denne omgang. Det betyder endvidere, at vi må gå i tænkeboks og finde ud af, hvad vi så skal gøre. Der er flere muligheder, som det til sin tid vil være op til økonomiudvalget at vælge imellem, siger direktøren for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, Esbjerg Kommune og fortsætter:

- Vi kan selvfølgelig udbyde det igen på samme betingelser og håbe, der kommer andre, men gennem processen har vi nok fået en fornemmelse af, at markedet har et andet billede af situationen, end vi havde håbet. Vi kan også udbyde et mindre areal, eller vi kan helt afstå fra at sælge. Under alle omstændigheder skal situationen revurderes, siger Erik Jespersen.