UNESCO blander sig i havnestriden mellem Esbjerg og Fanø

UNESCO har efter henvendelse fra Fanø Kommune nu bedt Esbjerg Kommune lave et særskilt afsnit i VVM-redegørelsen om, hvilken påvirkning en udvidelse vil få for Verdensarvsområdet.

- Det er vi utrolig godt tilfredse med. Da vi sendte vores anmodning, var der nogle, der grinte af os, men nu kan vi se, at Unesco rent faktisk tager det alvorligt og har bedt deres rådgivende organisation om at komme med en vurdering, siger viceborgmester på Fanø, Erik Nørreby (V).

Unesco har kort sagt bedt Esbjerg Kommune om at udarbejde et særskilt afsnit i en kommende VVM-redegørelse, der omhandler, hvilke påvirkninger havneudvidelsen vil have på verdensarvsområdet. På samme tid har Unesco bedt om at få tilsendt VVM-redegørelsen, når den er færdig, hvorefter man vil vurdere, om Vadehavet kan beholde sin verdensarvsstatus. Unescos indblanding vækker glæde på Fanø.

Esbjerg/Fanø: Fanø har fået en lille sejr i konflikten om udvidelsen af Esbjerg Havn. I marts sendte Fanø-borgmester Sofie Valbjørn (Alt) et brev til FN-organet Unesco, som hun bad om at skride ind over for den planlagte havneudvidelse i Esbjerg. Unesco er nu vendt tilbage på en måde, der er til glæde på Fanø.

I juni 2014 blev den danske del af Vadehavet også udpeget som Unescos verdensarv. Den del som ligger i Tyskland og Holland har været det siden 2009. Udpegelsen skal ses som en global anerkendelse af det store arbejde, som er blevet gjort gennem mange år for at beskytte området. Af andre kendte naturområder, der også er Unescos verdensarv, kan nævnes Grand Canyon i USA, Egyptens oldgamle pyramider og Taj Mahal i Indien.

Tror på et kvalitetsløft

For Erik Nørreby handler det ikke så meget om, at man har gjort drillerierne til skamme, men mere om at denne indblanding nu betyder, at VVM-redegørelsen skal være mere grundig, da Unesco kigger med over skulderen.

- Jeg er sikker på, at det betyder, at VVM-redegørelsen får et pænt kvalitetsløft. Det er ikke hver dag, at sådan en organisation går ind i sager som denne, og det er tydeligt, at Unesco tager det meget alvorligt, siger Erik Nørreby.

For Esbjerg Kommune ændrer Unescos henvendelse dog ikke så meget.

- Vi har modtaget brevet, og vi tager selvfølgelig det med i undersøgelsen, som vi er blevet bedt om. Vi mener sådan set allerede, at vi ville være kommet ind på påvirkningen af verdensarvsområdet i den planlagte undersøgelse, men nu laver vi et særskilt afsnit, så det står helt tydeligt, siger direktør for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune, Hans Kjær.

Henvendelsen til Esbjerg Kommune er kommet via Slots- og Kulturstyrelsen, som Unesco har kontaktet efter Sofie Valbjørns brev i marts.