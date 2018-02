Tyveri ved højlys dag: Kendt gerningsmand slog igen til mod Kop & Kande i Ribe

Igennem de senere år har Kop & Kande flere gange været udsat for indbrud med blandt andet fem smadrede vinduer til følge. Nu er samme gerningsmand på spil igen, og denne gang har butikken været udsat for tyveri ved højlys dag.

- Nu har han så ved højlys dag stjålet mærkevarer for 8.273 kroner. Jeg har flere gange smidt ham ud af min butik, og det gjorde jeg også denne gang. Men vi havde alle travlt med at ekspedere kunder, og så tog han sit snit til at stjæle de varer, han havde samlet i den ene ende af butikken, siger en tydelig frustreret Benny Løgstrup.

JydskeVestkysten beskrev 24. august 2017, hvordan en 23-årig mand i efteråret blev varetægtsfængslet i fire uger. Dengang blev han fremstillet i grundlovsforhør for i alt fire forhold. Det ene var indbruddet i Kop & Kande, og derudover var der tre yderligere indbrudsforhold i Ribe-området, og Benny Løgstrup er slet ikke i tvivl om, at gerningsmanden er den samme, og at han nu igen har udset sig Kop & kande efter at have været bag lås og slå i en periode.

Han er sigtet

- Billederne på vores overvågningskameraer viser helt tydeligt, hvad der er sket. Og jeg håber derfor, at optagelserne kan medvirke til, at han bliver fanget og dømt, og at det kan stoppe bølgen af hans indbrud og tyverier. Jeg har anmeldt det til politiet, og jeg håber og forventer, at de snart tager affære.

- Jeg havde egentlig planlagt, at vi skulle have haft nye tæpper i butikken, men det har jeg sat i bero. Jeg kan ikke lige nu overse at skulle det igennem, når det ikke længere er så spændende at drive forretning, siger Benny Løgstrup.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser politikommissær Peder Jessen, at politiet kender gerningsmanden fra tidligere kriminalitet.

- Og jeg kan bekræfte, at han både er afhørt, og der er rejst sigtelse imod ham for tyveriet i Ribe. Men hvornår sagen kommer for retten kan jeg på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, konstaterer politikommissæren.