ESBJERG: Politiet fik søndag en anmeldelse om et indbrud på Fasanvænget i Hjerting. Her har en eller flere tyve brudt et vindue op til en villa og har stjålet et helt våbenskab, hvori der var en riffel og to jagtgeværer. Derudover er det blevet stjålet smykker. Indbruddet er sket mellem lørdag klokken 10 og søndag klokken 11.

- Vi er selvfølgelig opmærksomme på det og efterlyser også våbnene i systemet, siger vagtchef Erik Lindholdt hos Syd- og Sønderjyllands Politi.