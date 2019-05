GØRDING: Beboere i en villa på Jernvedvej ved Gørding kunne torsdag klokken 12.50 konstatere, at der havde været indbrud. Indbruddet var sket mellem søndag klokken 15 og hjemkomsten torsdag. Her var der blevet stjålet smykker, 5 pH-loftlamper og en Verner Panton standerlampe. Politiet formoder derfor, at gerningsmanden har været kørende i en bil.