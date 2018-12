Tyve har meldt sig til juleaften på Bramming Banegård

BRAMMING: Tyve voksne har indtil nu meldt sig til det private julearrangement på Bramming Banegård, som Ulla og Kaj Koman-Mejer står for sammen med lederne af Kirkens Korshær i Bramming, Bothilde og Benny Sørensen.

Det fortæller Ulla Koman-Mejer, som onsdag var rundt hos Dansk Røde Kors og Kirkens Korshær i Bramming for at tjekke hvor mange, der havde skrevet sig på tilmeldingslisterne.

- Vi har plads til en halv snes deltagere mere, så man kan godt nå at melde sig til, fortæller Ulla Koman-Mejer.

For tre år siden tog hun initiativ til julearrangementet på banegården, som de foregående tre gange har samlet mellem tyve og 30 deltagere.

- Der er en del gengangere, men der er også altid nogle nye med. I år skal vi så for første gang ikke selv stå for julemaden. Den bliver lavet af Lena og hendes folk, som driver cafeen på banegården, og for os, som har taget initiativet, er det jo en stor lettelse. Det betyder, at vi får mere tid og overskud til at snakke med deltagerne. Der kommer jo altid nogle nye, og nogle af dem kan godt i starten lige have brug for at se det hele lidt an. Så er det en stor hjælp, at flæskestegen med alt, hvad der hører til bliver lavet af folkene fra cafeen, siger Ulla Koman-Mejer.

Deltagerne får dog ikke kun flæskesteg, men Ulla Koman-Mejer og de andre folk bag arrangementet steger også et par ænder, så der både bliver and og flæskesteg på menuen på banegården.