Tyve gange måtte medarbejdere bruge magtanvendelse mod børn eller unge i Esbjerg Kommune

Hun forklarer, at magtanvendelserne kan bruges for at beskytte en borger mod sig selv, eller for at beskytte andre mod en borger.

Esbjerg Kommune: Når en medarbejder på en ungdomsinstitution i Esbjerg Kommune bruger magt mod en borger, skal det registreres og indberettes. I 2018 har medarbejdere på institutionerne brugt magtanvendelse tyve gange. Alle tilfælde er godkendt som lovlige, men det totale tal ligger højere, end det gjorde i 2017. Her var tallet 14. Stigningen af indberetningerne bekymrer ikke formanden for Børn- og Familieudvalget.

Ti tilfælde samme sted

På Bøge Allé 3, der er et specialpædagogisk botilbud rettet mod børn i alderen 6-25 år med betydelige eller varige nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevner, skete der ti tilfælde af magtanvendelse i 2018. Det er ikke normalt, at der er mange tilfælde med magtanvendelse på Bøge Allé 3, ifølge centerleder Margit De Place. Hun fortæller, at institutionen i 2018 havde konkrete udfordringer, der gjorde, at de måtte håndtere nogle situationer med magt.

- Vi har en bred målgruppe af børn med svære handicap på Bøge Allé, og selv om jeg ikke kan sige noget om et konkret individ, har det altid været sidste udvej at bruge magt, siger Margit De Place, centerleder for Specialcentret i Esbjerg Kommune.

Bøge Allé 3 er en institution, hvor børnene og de unge som udgangspunkt ikke har et verbalt sprog. Det, mener Margit De Place, kan være med til, at børnene får en udadreagerende adfærd, hvor de kan skade sig selv eller andre.