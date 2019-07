Esbjerg: En kvinde på Losvænget i Esbjerg fik natten til lørdag en ubehagelig opvågning, da en tyv lyste hende i ansigtet med en lommelygte.

Formentlig blev tyven også overrasket over at se den sovende kvinde. Denne stak nemlig af med det samme - og uden at stjæle noget.

Politiet fik anmeldelsen om hændelsen klokken 03.06.