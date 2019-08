RIBE: Seks unge tyske skoleelever, som i følge Syd- og Sønderjyllands Politi, er "meget unge" blev onsdag ved 16.15 tiden i håndjern ført ud af herretøjsforretningen MR i Saltgade i Ribe. Forretningen, som i de senere år har været plaget voldsomt af butikstyve, mistede denne gang "kun" varer for 3600 kroner. I følge butiksejer Keld Vestergaard drejede det sig om boxershorts, som stod i en kurv uden for forretningen. En forbipasserende i Saltgade så, at de unge stjal varerne fra kurven. Det løb han ind og fortalte personalet, som stak efter de unge tyskere, og 100 meter længere henne ad Saltgade - ud for forretningen Normal - fik personalet tilbageholdt de fleste af de unge tyskere.

- Vi tilkaldte så politiet, og de kom hurtigt tilstede, og vi har fået de fleste af varerne tilbage. Der mangler kun fire par boxershorts, fortalte Keld Vestergaard kort tid efter, at de unge tyskere i håndjern var blevet ført ud af forretningen.

Fem af de unge tyskere blev ført ind i én af politiets blå kassevogne, mens en sjette blev transporteret til stationen i Esbjerg i én af politiets ordinære patruljevogne.

Keld Vestergaard fortæller, at i følge hans oplysninger er der tale om tyske skoleelever på udflugt til Ribe.

- De holdt i en bus nede ved Danhostel, og jeg er ret sikker på, at de her unge fyre, som jeg vil vurdere til at være omkring 15 år gamle, har prøvet at lave butikstyveri før. Det bedømmer jeg ud fra måden de reagerede på, siger han.