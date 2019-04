Tyra giver Esbjerg-firma prestigeordre med perspektiver

Esbjerg: Den esbjergensiske og mere end 20 år gamle familievirksomhed CS Accomodation A/S har snuppet en ordre, som firmaet har valgt at rangere på to måder. Når det kommer til økonomi er ordren med en værdi på et mindre tocifret millionbeløb i top fem, mens den prestigemæssigt rangerer i top tre.

Det er således ikke en hvilken som helst ordre, ægteparret Carsten og Marianne Simonsen og deres svigersønnen Johnny Skov Nielsen netop har underskrevet med det store italienske værft Rosetti i byen Ravenna.

Hertil transporteres de gigantiske byggeklodser (moduler) til Totals nye Tyra-platform, som nu er i færd med at blive fabrikeret i Indonesien, og italienerne foretrak altså CS Accomodation, som i årtier har haft et frugtbart samarbejde med Totals forgænger, Maersk Oil.

Opgaven består kort fortalt i, at CS Accommodation skal levere og montere al gulvbelægning - i alt omkring 3.300 kvadratmeter til de nye Tyra-moduler, ligesom der skal leveres og monteres køkkenudstyr og inventar. Som noget nyt, der ikke ligger indenfor firmaets kernekompetence, skal der også leveres og monteres et køle- og fryserum. Hertil får CS Accommodation hjælp fra et andet lokalt Esbjerg-firma, nemlig Nordfrost Køleservice ApS.

- Vi har igennem årene løst mange forskellige opgaver rundt omkring i verden, og vi har i disse mange år altid haft et rigtig godt samarbejde med Maersk Oil/Total. At vi nu får lov til at være med til et lokalt og historisk projekt som Tyra Future gør os stolte. Det er lidt at en milepæl for os, fortæller Carsten og Marianne Simonsen.