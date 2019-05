Tyra-genopbygning giver AK/JK Installation stor ordre

El-ingeniør og -installatørfirmaet AK/JK Installation har fået til opgave at levere det udstyr, som midlertidig skal sørge for energiforsyning og et sikkert arbejdsmiljø i forbindelse med genopbygningen af Tyra-feltet, når feltets produktion lukkes ned senere på året.

Han beskæftiger i dag omkring 18 ansatte, og med ordren skal AK/JK Installation ud for at skaffe nogle projektansættelser, ligesom der vil blive sendt opgaver videre til underleverandører.

- Som en mindre lokal aktør er vi utroligt stolte af at være udvalgt til denne opgave, som giver en væsentlig forøgelse af aktiviteterne i virksomheden henover sommeren. Vi er godt rustede til opgaven og håber med denne reference at få mulighed for at byde på lignende opgaver i fremtiden, forklarer virksomhedens direktør og indehaver Jan Lindegaard Kristensen.

Esbjerg: El-ingeniør og -installatørfirmaet AK/JK Installation med base på Høgevej har vundet en ordre på levering af det udstyr, som midlertidigt skal sørge for strøm under Totals genopbygning af Tyra-feltet.

Som en mindre lokal aktør er vi utroligt stolte af at være udvalgt til denne opgave, som giver en væsentlig forøgelse af aktiviteterne i virksomheden henover sommeren. Vi er godt rustede til opgaven og håber med denne reference at få mulighed for at byde på lignende opgaver i fremtiden.

Grønne kabler

Konkret går opgaven på, at Esbjerg-firmaet i en overgangsfase skal levere det udstyr, som skal sikre energiforsyningen og dermed et sikkert arbejdsmiljø på Tyra-feltet, når feltets produktion lukkes ned senere på året. Her vil AK/JK Installation sørge for at den faste energiforsyning til feltet blive erstattet af en midlertidig løsning, så der under hele genopbygningen kan udføres konstruktionsarbejde med henblik på at Tyra Øst og Vest fjernes med kranskib.

- AK/JK Installation leverer i perioden uden energiforsyning fra de centrale platforme, kabler, fordelingstavler samt midlertidig belysning og navigationslys til etablering af et sikkert arbejdsmiljø. For at sikre at kablerne bliver adskilt fra de nuværende, som skal fjernes som en del af genopbygningen, leveres byggestrøms-installationen i grønt kabel, fortæller Jan Lindegaard Kristensen.

Udstyret til opgaven klargøres på land og leveres henover sommeren med henblik på at gøre installationen offshore så sikker og smidig som mulig.

Tidligere er også andre lokale virksomheder som SubC Partner og CS Accommodation blevet tildelt ordre i forbindelse med genopbygningen af Tyra-feltet, mens de allerstørste og mest arbejdstunge opgaver er placeret i udlandet.