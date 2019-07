Kammerslusen er ét af Ribe-områdets store udflugtsmål, men hos ejerne af sommerhusene på Kanalstien og hos turister, som kommer kørende eller sejlende til Kammerslusen ærgrer man sig over, at man hverken kan få en is, en kop kaffe, en øl eller sodavand på restauranten. Restauratør siger, at det vil være en underskudsforretning at åbne for salg.

- Og vi kan jo sidde og se, at rigtig mange mennesker går forgæves til døren. Det er rigtig ærgerligt, at man hverken kan få vådt eller tørt. Kunne man bare få kaffe og kage, en is, en øl eller sodavand, så ville det være et stort fremskridt. Man behøver jo ikke at have et kæmpekøkken i gang for det. På årsbasis kommer der jo 30.000-35.000 turister herud, og det er rigtig ærgerligt, at de skal mødes af en lukket dør i restauranten, siger Inge Sørensen.

- Derfor kendte jeg stedet som et dejligt udflugtsmål. Og ville også gerne have min gamle mor med herud igen. Men det er ærgerligt, at det hele er lukket, konstaterer hun.

- Det er ærgerligt. Vi kunne da godt have spist en lille frokost. Måske et stjerneskud eller noget i den stil, konstaterede parret fra Kolding, som tog til Kammerslusen efter et par feriedage i campingvogn på Mandø.

KAMMERSLUSEN: Ægteparret Helle og Michael Nørgaard Andersen fra Kolding kom forleden på en solrig tirsdag til en lukket dør på Restaurant Kammerslusen. Med et skilt i døren, som fortæller, at restauranten er lukket, og at stedet kun har åbent for selskaber og som Bed & Breakfast.

Inge Sørensen, næstformand i ejerforeningen Kanalstien ved Kammerslusen her sammen med Karin Lund, som også har et af de små charmerende huse over for Kammerslusen. De ærgrer sig meget over, at man hverken kan købe vådt eller tørt på restauranten. Foto: Ole Maass.

Forstår det godt

René Aggersbjerg Nikolajsen, som har forpagtet restaurant Kammerslusen, kan godt forstå, at der er ærgrelse over, at man hverken kan købe mad eller drikke i restauranten.

- Men de der rejser den kritik skal så bare være klar over, at nok kommer der mange mennesker når solen skinner. Men der kommer ikke et øje, når det regner, som det gjorde i mandags. Det er simpelthen ikke muligt at få en restaurant til at løbe rundt derude. I modsætning til andre restauranter har vi valgt at have overenskomst, og det betyder at en tjener skal have 185 kroner i timen, og de penge kan du ikke tjene ind ved at sælge fem kopper kaffe og syv øl. Og på en regnvejsdag sælger du ikke de fem kopper kaffe. De dage skal tjeneren altså også have løn, siger René Aggersbjerg Nikolajsen.

- Vi prøvede sidste år med smørrebrød, og det gik godt på nogle af de varme dage med mange mennesker. Men vi har måttet erkende, at det ikke er tilstrækkeligt til at få det til at løbe rundt. Derfor er Kammerslusen nu kun til selskaber og som Bed & Breakfast, og så koncentrerer vi os om vores forretning i Esbjerg, siger René Aggersbjerg Nikolajsen.