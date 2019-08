Esbjerg Kommune: Business Esbjerg vil gerne ud af lejemålet i det gamle Ting- og Arresthuset, der i dag huser Visit Esbjergs velkomstcenter, og det kan erhvervsorganisationen for så vidt også godt rømme. Men lejen skal fortsat betales - faktisk frem til 1. september 2033 - og den årlige udgift på små 300.000 kroner agter Esbjerg Kommune ikke at overtage.

Det blev konklusionen på mandagens møde i økonomiudvalget, hvor Business Esbjergs ønske blev drøftet. Business Esbjergs begrundelser for at opsige lejemålet, som Esbjerg Kommune har indgået med Ting- og Arresthus Fonden i Esbjerg, skal blandt andet ses i lyset af den budgetlagte besparelse på erhvervsfremmeindsatsen fra 2020 og frem, men Business Esbjerg vurderer også, at lejemålet i Skolegade generelt set er for stort til de nuværende aktiviteter på adressen. Business Esbjerg har foreslået, at velkomstcentret flyttes til enten Fiskeri- og Søfartsmuseet eller Hovedbiblioteket i Nørregade.

Ifølge borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) var stemningen bordet rundt fra økonomiudvalgets medlemmer, at velkomstcentret fortsat bør have en central placering, og at pladsen i Ting- og Arresthuset bør udnyttes i forhold til turistbetjening:

- Det er det, der er udgangspunktet. Esbjerg Kommune overtager ikke huslejeforpligtelsen uden at beskære det kommunale tilskud til Business Esbjerg tilsvarende - vi kan jo ikke finde anvendelser for lokalerne fra den ene dag til den anden. Det kan være, Business Esbjerg kan flytte aktiviteter fra Niels Bohrs Vej til Torvet, men de må selv komme på banen med andre anvendelsesmuligheder, siger Frost Rasmussen.