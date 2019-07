Turistboom: Esbjergensiske sommerhuse er revet væk

Esbjerg Kommune: Hvis du har ferie i de kommende uger og er på udkig efter et sommerhus i lokalområdet, skal du handle hurtigt. For tiden oplever sommerhusejerne i Esbjerg Kommune nemlig et regulært boom i belægningen. Op imod 96 procent af alle sommerhuse i kommunen er belagt i uge 29 og 30, og i de efterfølgende uger nærmer man sig også udsolgt.

Det er en klar fremgang på mere end fem procent fra de foregående år. Ifølge en af kommunens store udbydere skyldes det især, at vestkysten bliver et mere og mere attraktiv område for turisme.

- Esbjerg-området er et meget attraktivt feriemål for både danskere og især tyskere. Der er storby, lækker natur og skønne strande i høj kvalitet, og det er meget det, folk fra både ind- og udland efterspørger, siger Jesper Kruse, der er ansat ved udlejningsfirmaet Campaya.

Og selv om vejrguderne i år ikke altid har været lige gode ved danskerne, så mener han, at sidste års gode sommer spiller ind på den positive udvikling.

- Når folk oplever, at Danmark også i vejrmæssig forstand, og med tanke på den varme sommer sidste år, som både danske og tyske turister noterede sig, er en attraktiv destination, er der lige pludselig meget, der taler for en destination som Esbjerg. Og det er det, vi høster frugterne af lige nu, siger han.