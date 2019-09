Turbo på gigtpatienter: Sygehus har succes med lyndiagnoser

- Vi kan se på tallene, at vi stadig diagnosticerer det samme antal patienter, som før klinikken åbnede, men forskellen er, at patienterne nu lander det rigtige sted fra start. Derfor slipper de for langvarige indlæggelser og unødige undersøgelser. Det er en stor succes, og vi ville ikke kunne gøre det uden vores tætte samarbejde med de praktiserende læger og vores Fælles Akut Modtagelse på sygehuset, fortæller Stavros.

Fra 2013 til 2017 blev 19,2 procent af patienter med muskelgigt diagnosticeret under en indlæggelse med i gennemsnitligt 4,4 indlæggelsesdage. Men efter fast track-klinikken åbnede i 2018 er kun to patienter med muskelgigt (3,5 procent) blevet indlagt og udskrevet hurtigt igen - da de blev henvist videre til klinikken med det samme.

Det er første gang nogensinde, at en reumatologisk afdeling har indført en fast track-klinik for muskelgigtpatienter, og her halvandet år efter kan lægerne konkludere, at den gør en forskel.

Esbjerg: Et unikt samarbejde mellem de praktiserende læger og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har resulteret i en fast track-klinik, der giver færre indlæggelser og færre unødige undersøgelser for muskelgigtpatienter.

Fra 2013 til 2017 blev 19,2 procent af patienter med muskelgigt diagnosticeret under en indlæggelse på Sydvestjysk Sygehus med i gennemsnitligt 4,4 indlæggelsesdage.Siden Fast track-klinikkens åbning i 2018 er kun to patienter med muskelgigt (3,5 procent) blevet indlagt - og de blev udskrevet hurtigt igen, da de blev henvist til klinikken med det samme.

Et større samarbejde

Målet med Fast track-klinikken er, at patienter med behov for en hurtig reumatologisk vurdering kan ses inden for nul til tre dage på reumatologisk ambulatorium. Den almindelige undersøgelse suppleres med en bevægeapparats- og blodkars-ultralydsundersøges for at bekræfte diagnosen og udelukke forekomst af inflammation af blodårer (kæmpecelle arteritis), som er en ret vigtig differentiel diagnose. Inflammation af en bestemt blodåre er alvorlig og kan give synsnedsættelse eller mistet syn, så det er vigtigt at udelukke denne sygdom.

- Samarbejdet er afgørende for patienternes vej til diagnosen. Og vi er godt tilfredse. De praktiserende læger og FAM er enormt gode til at hjælpe os med at finde de patienter, der har brug for vores hjælp - vi ville ikke kunne gøre det uden dem, fastslår Stavros.

Ud over fast track klinikken består samarbejdet også af en vagttelefon, hvor de praktiserende læger kan ringe og få råd og vejledning til diagnosticeringen, ligesom der samarbejdes med den koordinerende sygeplejerske i FAM, så patienter med klare reumatologiske symptomer bliver henvist til fast track-klinikken med det samme.