Turbåd ligger stille efter succes på første år: Martha mangler skippere

Ribe: I sommeren 2018 sejlede motorbåden Martha for første gang på Ribe Å, og det endte med at være en pæn succes målt på antallet af passagerer.

Men som det er lige nu, så kommer Martha ikke ud at sejle mellem Skibbroen og Kammerslusen i 2019. Der er nemlig ikke nok bådførere til at styre båden.

- Det er et stort problem for os, at vi mangler bådførere, og som det ser ud lige nu, så kommer Martha nok ikke ud at sejle. Det er ellers vigtigt for Ribe by, turismen, handelslivet og Esbjerg Kommune, at der er en turbåd, siger Kjeld Andreasen, der er ny formand for foreningen Skøgum, som står bag Martha.

Lige nu er der kun få skippere, der kan sejle Martha, og Kjeld Andreasen regner med, at der skal bruges op mod ti førere for at få gang i sejladsen.

- Det ville være fint med det antal, for så kan de i højere grad afløse hinanden. Det er vigtigt, at det kommer til at foregå af frivillighedens vej. Vores udfordring er dog, at Søfartsstyrelsens regler i mine øjne er noget strenge, men det er ikke muligt at lempe dem. Vi har folk, som gerne vil hjælpe, men de er bare ikke uddannede til at sejle Martha, forklarer Kjeld Andreasen og tilføjer, at det kræver en yachtskippereksamen af tredje grad, førstehjælpskursus og et sundhedsbevis at kunne sejle turbåden.

Derudover tilføjer han, at planerne om sejlads til Sønderho med Martha, der ellers var tanker om at starte op denne sommer, foreløbigt udsættes.