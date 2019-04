Tur til Gambia har sat sig fast i dyb erindring

Esbjerg: Kvaglund IF med 18 spillere, træner Lars Bønnelykke, formand Poul Tholund Nielsen samt turens tilrettelægger Anders Boe er nu vendt hjem fra en fantastisk tur til det vestafrikanske land Gambia, hvor klubben også tabte turens anden kamp med 0-2 til et hold, som ligger i den tredjebedste række i Gambia.

- Turen var en fantastisk oplevelse, som har sat sig fast i dyb erindring, fordi vi både har oplevet stor fattigdom og alligevel mange smil hos befolkningen i det gæstfri land, siger Anders Boe.

Han fortæller også, at det var en fornøjelse at følge det gode fællesskab, der var i truppen, således at det er et godt rygstød inden den kommende turnering, hvor Kvaglund IF er med i serie 4.

KIF tabte i øvrigt den første kamp på turen med 1-4 til et andet hold fra den tredje bedste række i Gambia.