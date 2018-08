Hvorfor går det galt

Overlæs på en trailer ændrer køreegenskaberne på en bil væsentligt. Der skal være 20 procents vægt på bilens forhjul. Når man har noget bagpå, som trykker bagenden ned, fjerner det vægten fra forhjulene, og bilen begynder at sejle.Alle trailere har en egenvægt og en totalvægt, som står på registreringsattesten. Det er vigtigt, at man aldrig overskrider totalvægten.Med trailer må man køre højst køre 80 km/t på motorvej og 70 km/t på landevej. Hvis traileren er fremstillet til syn i Danmark og er godkendt til Tempo 100, må den køre 100 km/t på motorvej og 80 km/t på landevej. Hvis traileren kun er godkendt til Tempo 100 i Tyskland, gælder godkendelsen ikke i Danmark.Dækkene må ikke være for gamle, og hvis trailer eller bil er maksimalt belæsset, skal dæktrykket også være det maksimale.Du kan læse mere om kørsel med trailer på www.sikkertrafik.dk under Råd og viden.