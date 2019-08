Tunede scootere, hærværk og øredøvende larm: Nu har naboerne fået nok

Beboerne i området omkring Rørkjærskolen er ved at være godt og grundigt trætte af en gruppe teenagere, der hver aften ræser rundt på scootere og fester højlydt. Larmen og den hensynsløse kørsel påvirker beboerne dybt og tvinger flere til at holde sig indendørs, og derfor bønfalder man dem nu om at stoppe.

- Det altså ikke fordi jeg er sart, men når man er nødt til at lukke vinduer og gå ind fra sin have, er det fordi, det har taget overhånd. Og så er jeg bange for, at de ender med at komme galt afsted. De kører meget, meget hurtigt. Og tager ikke hensyn til andre. Det er noget, vi naboer taler meget om, og det er dybt frustrerende, siger hun.

Men en af de naboer, der har lagt mærke til noget, er Carina Jensen. Hun bor i Grønnegade og deler derfor baghave med Rørkjærskolen, og hun er ved at have fået nok af både støj og farlig kørsel, som hun fortæller, foregår hver eneste dag mellem 18.00 og 23.00.

JydskeVestkysten har i denne uge kontaktet 17 tilfældigt udvalgte beboere i området. Af disse fortalte de 16, at larmen fra de unge mennesker er et stort problem. En enkelt oplyste, at han på grund af dårlig hørelse ikke rigtigt har lagt mærke til noget.

I flere måneder har unge mennesker, ifølge flere beboere i området omkring Rørkjærskolen, gjort området usikkert ved at køre hasarderet på scooter, smadre ruder og generelt lave en masse støj. Ifølge naboerne finder det sted stort set hver eneste aften. De sidder på Rørkjærskolens grund, men ifølge fritidsklubben Klub Rørkjær har de unge mennesker ikke noget med skolen eller klubben at gøre. Personerne beskrives som danske unge mellem 14 og 17 år. Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter, at de i syv tilfælde har modtaget anmeldelser om larm og hurtig scooter-kørsel i området. De afviser dog, at der er tale om et omfattende problem. JydskeVestkysten har kontaktet 17 tilfældige naboer. Af de 17 fortæller 16, at der er tale om et stort problem.

- De kører alt for stærkt. Vejene i området er blevet omdannet til en livsfarlig racerbane, og det må snart stoppes. Det gør mig virkelig bange. Og så er det naturligvis også frustrerende, at de larmer så meget. Det er svært at finde ro, og det er jo ikke kun engang imellem. Det har stået på længe, siger Birgit Jessen.

En anden af de plagede beboere er Birgit Jessen, der længe har undret sig over, hvorfor der ikke er blevet sat en stopper for larmen og den farlige kørsel. Hun har selv flere børnebørn, som fra tid til anden komme besøg hos hende. Og hun frygter, at der en dag sker dem noget.

Ikke unge fra skolen

Hun bakkes op af Mette Immerkær, der er pædagog i Klub Rørkjær. Hun oplever ganske ofte, at det er dem, der får skylden for balladen, fordi de unge mennesker opholder sig på skolens område. Men det er ikke tilfældet. De involverede har ikke noget med klubben at gøre, de går faktisk slet ikke på skolen, og faktisk er klubben selv utroligt generet af balladen.

- De mangler jo et sted at hænge ud, og derfor er de her. Men de larmer meget og opfører sig ikke, som man bør. De kigger sig ikke for, når de kører rundt, og derfor er det blevet farligt at gå ud, siger hun og tilføjer, at man har forsøgt at kontakte de unge for at komme i dialog.

- Vi har forsøgt at fortælle dem, at det påvirker os. Men de bliver ved, og nu er det altså ikke sjovt længere. Det skal stoppes. Derfor bliver næste skridt også, at vi anmelder dem til politiet, siger Mette Immerkær.

Selv om de unge mennesker opholder sig på skolen og klubbens område, ønsker man altså ikke fra den side at tage ansvar for deres handlinger.

Politiet afviser, at der er tale om et stort problem, mens SSP opfordrer de unges forældre til at komme på banen.

JydskeVestkysten har uden held forsøgt at komme i kontakt med de unge og deres forældre, men de identificeres af naboerne som danske unge mellem 14 og 17 år, der formentlig bor i området ved skolen.