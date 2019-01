Tulipanfestens Ungefest klar med imponerende række af DJ's

Det bliver en af Danmarks mest kendte DJ's, der bliver et af hovednavnene i et imponerende setup til årets Ungefest og DJ Night til Tulipanfesten 2019. I alt er der syv navne på plakaten til Ungefestens femårs jubilæum, ligesom Tulipanfestkomitéen også har hyret et af Danmarks største festbands på Tulipanfestens sidste aften.

Ribe: I 2018-udgaven af Tulipanfesten i Ribe var der helt fyldt op, da der fredag blev afholdt ungefest og DJ Night i Hovedengens store telt, og med de DJ's, folkene bag nu kan præsentere for Ungefesten, så kommer der med garanti ikke færre gæster i 2019, der samtidig bliver en femårs jubilæumsudgave af Ungefest og DJ Night.

Det er DJ Søren Pabst, der i 2015 overtog arrangørrollen for ungefesten, der har stået bag det imponerende lineup af DJ's i 2019, hvor syv navne er på plakaten.

- Vi er svært tilfredse med at kunne få så mange stærke DJ's på lineuppet og vi har i år fundet hele tre hovednavne for at fejre jubilæet, siger Søren Pabst og forklarer, at det er Faustix, Nonsens og Ude af Kontrol, der vil stå øverst på plakaten.

- Det er en stor ting for mig personligt at kunne få lov at fejre mit femte år sammen med Tulipanfestkomitéen som arrangør af et arrangement, som bare er vokset år for år. Alle artister glæder sig til at være en del af DJ Night og ser frem til en kæmpe fest. Vi brugt mange flere penge til 2019-udgaven for at give folket en endnu større oplevelse, og man forvente, at vi har skruet op på alle parametre for at sikre en spektakulær aften i Ribe, siger Søren Pabst.