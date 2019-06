De tre foreninger bag Tulipanfesten i Ribe, Ribe Boldklub, Ribe Håndboldklub og Ribe Badmintonklub fik et overskud på mellem 900.000 og 950.000 kroner. Endnu mangler nogle få regninger at blive betalt.

Preben Fog Svendsen fortæller, at der er flere grunde til, at overskuddet i 2019 bliver rekordstort.

Mandag aften holdt Tulipanfestkomiteen møde, og her var der naturligvis stor glæde hos repræsentanterne for de tre arrangørklubber bag Tulipanfesten, Ribe Boldklub, Ribe Håndboldklub samt Ribe Badmintonklub.

RIBE: Det hidtidige rekordoverskud var på 730.000 kroner. Så mange penge fik arrangørerne af Tulipanfesten ud af anstrengelserne i 2015. Men her fire år senere bliver det rekordoverskud distanceret med adskillige længder, fortæller formanden for Tulipanfestkomiteen i Ribe, Preben Fog Svendsen.

Fuldt hus i teltet

- En nok så væsentlig grund er jo, at der tre aftener i træk var fuldt hus i det store telt. Det var der til Tulibierfesten, til ungefesten og til 80'er-festen. Og så havde vi jo også vejret med os hen over hele weekenden, hvor der var rigtig mange mennesker i byen. Vi havde lidt "støj på linien", da det kom frem, at Rasmus Paludan kom til byen. Men det besøg kom heldigvis ikke til at forstyrre helhedsbilledet af en Tulipanfest, som blev rigtig vellykket, siger Preben Fog Svendsen.

Han oplyser, at den samlede omsætning for Tulipanfesten ligger på godt to millioner kroner, så med et overskud på over 900.000 kroner kan man ikke være andet end godt tilfreds, slår han fast.

- Vi har evalueret festen med de kommunale myndigheder, politiet og andre involverede aktører. Det eneste punkt, hvor der måske kan forbedres lidt er med hensyn til rengøringen i byen, men ellers må vi sige, at vi på alle måder var rigtig godt tilfreds med den måde festen blev afviklet på i år, siger formanden for Tulipanfest-komiteen.

Der var været holdt Tulipanfest i Ribe hvert år siden 1952, og festen har status af at være én af Danmarks største byfester.