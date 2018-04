Trusler er hverdag på Familierådgivningen

Esbjerg: Det er ikke heldigvis ikke hverdagskost at få kastet en molotovcocktail i ind i lokalet, men vold og trusler om vold er ikke ligefrem et særsyn hos Esbjerg Kommunes Familierådgivning.

Det var med al sandsynlighed Familierådgivningen der var det tiltænkte mål for den brandbombe, som en 53-årig esbjergensisk mand er sigtet for at have kastet ind i kommunens lokaler på Darumvej i tirsdags. Det var meddelelsen om en forestående tvangsfjerning af mandens barnebarn, der fik det til at slå klik for ham, men faktisk rettede han sin vrede mod personer, der slet ikke har noget med sagen at gøre,

- På Darumvej har vi vores Familierådslagning, der er et tilbud og ikke et beslutningssted. Det er til gengæld vores Familierådgivning, der har hjemme i Storegade, oplyser formanden for Esbjerg Kommunes Børn- og Familieudvalg, Diana Mose Olsen (SF).