Trumps toprådgiver kommer til Esbjerg

Esbjerg: Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i 2017 besøgte Donald Trump, fortalte han USAs præsident om det danske syn på grøn energi og verdensklimaet. Ikke ligefrem et område, som præsidenten med sit slogan om "America first" synes at skulle være den fødte lytter til. Men noget må han alligevel have fundet interessant, for onsdag kommer hans top-energirådgiver Vincent DeVito til Esbjerg, hvor han dels skal mødes med borgmester Jesper frost Rasmussen (V) dels skal en tur på havnen for at se, hvad det danske offshore-eventyr har udviklet sig til.

- Det, der kan være interessant for ham, er selvfølgelig, at der er arbejdspladser i vind og offshorevind, og det er Trump-administrationen jo meget interesseret i, siger Jesper Frost Rasmussen.

Den amerikanske toprådgiver er tirsdag i København, hvor han blandt andet mødes med energiminister Lars Christian Lilleholt (V), og på sin vej til Esbjerg onsdag, går turen også forbi værftet i Lindø på Fyn.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) mødes med DeVito for at drøfte mulighederne for at styrke det dansk-amerikanske samarbejde om havvind i USA. Ved at styrke samarbejdet kan der banes vej for yderligere investeringer i vedvarende energi i USA samt flere arbejdsplader og samhandel på begge sider af Atlanten. Det amerikanske energiministerium har bebudet investeringer på flere hundrede milliarder dollar i havvindmøller fra mod 2050, så der er et stort potentiale for danske energivirksomheder i USA.

Lilleholt glæder sig over besøget, og den amerikanske interesse for havvind.

- Jeg er meget glad for at kunne byde Vincent DeVito velkommen i Danmark. DeVito er en nøglefigur i Trumps administration, når det kommer til energispørgsmål. Danmark har et rigtig godt samarbejde med DeVito`s ministerium og med indenrigsminister Ryan Zinke, der er ansvarlig for arealer til havvind i USA. Det glæder jeg mig til at fortsætte, for der er store potentialer i det her får både USA og Danmark, som vi arbejder hårdt på bliver til virkelighed, siger Lars Chr. Lilleholt (V).