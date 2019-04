Truet på eksistensen: Musikalsk institution i Esbjerg i dødskamp

Esbjerg Amatør Orkesters eksistens hænger efter 30 år i en meget tynd tråd. Hvis orkestret ikke får nye medlemmer - meget gene strygere - så lukker man inden sommer.

Esbjerg: Amatørorkestre i Esbjerg har i flere år været en truet art, og nu hænger en institution i landets femtestørste by gevaldigt med klarinetten. Faktisk står det så grelt til med Esbjerg Amatør Orkester, at orkestret decideret er truet på eksistensen, og hvis ikke nye medlemmer viser sig under fanerne, så er det slut om ganske kort tid. Lige nu holder Esbjerg Amatør Orkester pause. Den beslutning blev truffet efter, at der i orkestret slet og ret var for få medlemmer til at gennemføre den traditionelle julekoncert i Hjerting Kirke. Og på orkestrets hjemmesiden står der: "Da vi desværre ikke er nok medlemmer i orkestret, har vi valgt midlertidigt at holde pause med at spille. Skulle du være interesseret i at høre nærmere, så er du altid velkommen til at kontakte formanden".

Hjælp Hvis man skulle være interesseret i at høre mere om Esbjerg Amatør Orkester, så er man meget velkommen til at kigge på orkestrets hjemmeside www.aeo.dk eller henvende sig til bestyrelsesformand Lise Sørensen via mail lisesorensen@stofanet.dk

Mangler strygere Ifølge Lise Sørensen, bestyrelsesformand for Esbjerg Amatør Orkester, som sammen med sin mand Troels og tre andre stiftede orkestret, bliver orkestrets endelige skæbne besluttet på et møde omkring 1. juni. - Jeg kunne nok desværre godt frygte, at vi her kommer til at lukke endeligt ned, konstaterer Lise Sørensen. Esbjerg Amatør Orkester har aktuelt 18 medlemmer og optimalt burde orkestret tælle i hvert fald 25 medlemmer for at være levedygtigt. Og det er især strygere, der efterspørges. Ligesom andre orkestre døjer Esbjerg Amatør Orkester med det problem, at det er overordentlig vanskeligt at rekruttere nye unge medlemmer som erstatning for ældre ditto. Og det er ikke, fordi Esbjerg Amatør Orkester har svigtet muligheden for at skaffe nye medlemmer: - Senest har vi være ude på uddannelsesinstitutionerne for at afsøge mulighederne, fortæller Lise Sørensen.

En generation tabt Hun har ikke umiddelbart en forklaring på, hvorfor orkesteret og andre orkestre rundt om i landet i disse år kæmper for overlevelse, men tidligere har toneangivende personligheder indenfor den klassiske amatørscene talt om, at det er manglende musisk fokus i folkeskolen samt unges tilbøjelighed til at vælge rytmisk musik, der har resulteret i tab af en hel generation inden for den klassiske amatørmusik. - Vi har desuden set flere eksempler på, at orkestre har nedlagt sig selv eller har slået sig sammen. Jeg vil tro, der er forsvundet 10 amatørorkestre inden for de seneste 10 år, har Knud Ebbesen, som næstformand i Dansk Amatørorkester Samvirke, DAOS, sagt til Kristelig Dagblad. Esbjerg Amatør Orkester fejrede sidste forår 30 års jubilæum. Orkestret blev oprettet i 1988 i forbindelse med projektet "40 strygende år", arrangeret af Esbjerg Musikskole. Projektet skulle fejre, at det var 40 år siden, at man begyndte at undervise i strygermusik på Esbjergs skoler - og dermed faktisk lagde grunden til den kommunale musikskole. Nu tyder noget desværre på, at mangel på strygere betyder, at Esbjerg Amatør Orkester måske ikke når at blive 40 år.