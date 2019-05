Troldehulen udvider igen: Køber endnu en institution i Esbjerg

Sidste år blev det fra politisk side besluttet, at Vester Nebel Børnehus skulle lukkes. Nu har indehaveren af Troldehulen købt ejendommen, hvor hun planlægger at åbne en privat institution.

Vester Nebel: I september blev det politisk besluttet af Esbjerg Byråd, at Vester Nebel Børnehus skulle lukkes. De 19 børn i institutionen skulle flyttes til Spiren i Tarp. Beslutningen var en del af budgetforligets besparelser, og blev begrundet med, at Vester Nebel Børnehus havde dårlig økonomi.

Flere private institutioner

I 2010 startede Debbie Bisgaard Jensen den integrerede institution Troldehulen i Bryndum, sidste år opkøbte hun Børnehuset Sapin på Sædding Strandvej i Esbjerg, og nu er hun også indehaver af institutionen i Vester Nebel.

Her har hun planer om, at de ældste børn fra Troldehulen skal gå, og så skal der være et ekstra fokus på at gøre børnene skoleparate.

- Jeg har planer om, at afdelingen skal hedde Troldehulen Vester Nebel, og at der skal være en gruppe, der hedder Troldeskolen. Her skal alle vores kommende skolebørn gøres parate. De skal lære mere om, hvordan man er en god ven, hvordan man er social med andre, og vi skal sørge for dannelse af børnene. Læringen skal ske gennem leg, siger Debbie Bisgaard Jensen.

Hun har også planer om, at der med tiden skal være vuggestue i Vester Nebel. Hun ved endnu ikke, hvornår hun kan få godkendelse til at åbne institutionen, men hun får nøglerne til ejendommen i juli.

- Ejendommen trænger til en kærlig hånd men ikke i en størrelse, der skræmmer mig på nogen måde, siger Debbie Bisgaard Jensen.