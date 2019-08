Ribe: Transportminister Benny Engelbrecht (S) ser positivt på ønsket om, at der skabes puljer målrettet trafiksikkerhed, hvor stat og kommuner kan være fælles om finansieringen. Ministeren vil derfor tage emnet med, når Folketingets partier til efteråret skal forhandle om en ny infrastrukturaftale.

Spørgsmålet om puljer og trafiksikkerhed er igen blevet aktuelt i forbindelse med projektet om en ny stitunnel under hovedvej A11 i Ribe.

Det er folketingsmedlem Troels Ravn (S), der på et møde i sidste uge har taget sagen fra Ribe med til transportministeren.

- Jeg er rigtig glad for, at ministeren ser muligheder for, at der kan skabes puljer målrettet trafiksikkerhed, hvor stat og kommuner kan være fælles om finansieringen, siger Troels Ravn og forklarer, at han sammen med blandt andre Hans Chr. Schmidt (V) er enige om, at der skal findes en sikker løsning for passage for gående og cyklister.

- Vi aftalte at tage sagen til Christiansborg, for det gennem forhandlinger på Christiansborg, at en aftale om infrastruktur skal forhandles, og jeg forventer, at partierne vil være konstruktive og positivt indstillede, når der skal oprettes puljer målrettet trafiksikkerhed, fortæller Troels Ravn.

- På mødet med Benny Engelbrecht kunne jeg fortælle, at borgmester og kommunalpolitikere også nu har været ude på åstedet, og derfor er tiden kommet nu, hvor transportministeren og transportudvalget skal involveres, slutter Troels Ravn.